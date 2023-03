Vanavond kennen we de winnaars van de Boon

Vanavond kort voor 21 uur weten we wie de tweede Boon wint, de Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige literatuur. Bij de genomineerden vinden we onder meer Tom Lanoye en Bart Moeyaert terug

Vier prijzen worden er vanavond uitgereikt. De Boon voor het beste fictie en non-fictie boek en de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Het prijzengeld bedraagt telkens € 50.000. In 2021 wonnen Marieke Lucas Rijneveld (fictie/non-fictie) en Pieter Gaudesaboos (jeugd) de prijs. Daarnaast wordt in elke categorie ook een publieksprijs uitgereikt. Daarvoor hebt u kunnen meestemmen. Vorig jaar wonnen de Boon-winnaars ook telkens de publieksprijs.

Dit zijn de genomineerden voor de kinder- en jeugdliteratuur: Marco Kunst (Patroon), Bart Moeyaert & Sebastiaan Van Doninck (Morris), Sanne Rooseboom & Sophie Pluim (Mot en de metaalvissers), Marit Törnqvist (Mijn schildpad en ik), en Edward van de Vendel , Anoush Elman & Annet Schaap (Misjka).

En dan is het aan de Boon voor fictie/non-fictie. Dit zijn de vijf kanshebbers.

1. Tom Lanoye, De draaischijf

In De draaischijf brengt Lanoye drie levens samen in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat van Alex Desmedt, die het tot invloedrijke theaterdirecteur heeft geschopt en voor moeilijke keuzes wordt gesteld, zijn vrouw Lea, steractrice van Joodse afkomst die haar carrière abrupt afgebroken ziet, en Alex’ broer Rik: een componist en dirigent die voluit voor de collaboratie kiest.

2. Tülin Erkan, Honingeter

Auteur Tülin Erkan (1988) groeide op in Oostende bij een Franstalige moeder en een Engelstalige grootmoeder. Haar zomers bracht ze door bij haar vader in Turkije. In Honingeter vertelt ze over Sibel. Sibel wacht in de luchthaven van Istanbul. Elke dag opnieuw mist ze haar vlucht naar Brussel. Een zieke piloot, een zonderlinge veiligheidsagent en een drugshond vergezellen haar op haar dwaaltocht. Een metafoor natuurlijk. Want iedereen is in transit. Iedereen leeft in een schemergebied tussen vertrekken en aankomen.

3. Emy Koopman, Tekenen van het universum

Koopman schrijft over een emotionele, romantische affaire die steeds verder ontspoort.



Maar boek gaat dieper dan een verhaal over een onmogelijke liefde. Dit is een boek over hoe we onszelf kunnen verliezen in romantische relaties, over hoe grenzen overschreden worden en over hoe we die laten overschrijden.

4. Geert Buelens, Wat we toen al wisten

In haar legendarische ‘hoe durven jullie’-toespraak voor de Verenigde Naties verweet Greta Thunberg de wereld dat we al dertig jaar glashelder weten wat er aan de hand is. Thunberg onderschatte de vorige generaties. We weten het al vijftig jaar. 1972 was voor het ecologische bewustzijn een magisch jaar. Geert Buelens schreef er een boek over.

5. Niña Weijers, Zelf doen

Zelf doen is een verzameling columns van de auteur van het vaak gelauwerde boek De consequenties uit 2015. In het boek probeert Niña Weijers al lezend en schrijvend een route door het leven te vinden. Ze voedt een hond op, leert levenslessen van haar rij-instructeur, verlangt naar de eenvoud van een Ikea-handleiding en ziet hoe alles verwordt tot zelfhulp.

