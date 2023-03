Zes Luikse windturbines sneuvelen voor kandidatuur Einsteintelescoop

De Raad van State heeft de vergunning geschrapt van zes nog te bouwen windturbines in Dalhem, vlakbij Voeren. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is dat omdat de turbines de kandidatuur kan hypothekeren om in de grensregio tussen Duitsland, België en Nederland de zogeheten Einsteintelescoop te bouwen.

Die ondergrondse telescoop heeft een driehoekvorm met zijdes van 10 kilometer lang. Ze moet een uiterst modern observatorium van zwaartekrachtgolven worden voor onderzoek naar de oorsprong van het heelal en zwarte gaten. Om ongestoord te kunnen functioneren, zou een bufferzone nodig zijn van 7 kilometer zonder windmolens of andere verstorende factoren.

In 2025 beslist Europa in welke regio het project gevestigd zal worden. Momenteel zijn er twee potentiële regio’s. Het Italiaanse eiland Sardinië, of de Euregio bij ons.

