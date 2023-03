Vier experts die betrokken zijn bij de minimumdoelen voor het onderwijs zijn opgestapt. Ze zijn niet te spreken over de houding van de minister en de onderwijskoepels.

Een dag na de persconferentie over het ‘titanenwerk’ van Vlaams ­minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in het dossier over de ­minimumdoelen (de vroegere eindtermen), blijkt toch niet alles koek en ...