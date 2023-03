Hoe SD Worx in een jaar de concurrentie wist te overklassen

SD Worx, de Nederlandse ploeg van Lotte Kopecky, domineert al het hele voorjaar en graait zowat alle grote prijzen weg. Wie kan hen van een nieuwe zege in de Ronde van Vlaanderen houden?

Ook in Dwars door Vlaanderen heeft SD Worx opnieuw de hoofdvogel afgeschoten: nu was Demi Vollering de gelukkige met dienst. De Nederlandse ploeg won dit seizoen al zowat alle grote prijzen: Omloop het Nieuwsblad, Omloop van het Hageland, Strade Bianche, Ronde van Drenthe, Nokere Koerse en Gent-Wevelgem.

‘De ploeg knalde weer. Doordat ze om de beurt aanvielen, kon ik me sparen en achterin controleren. Als ik dan toch mijn moment zag, kon ik er vol voor gaan’, prees Vollering haar ploeg. ‘Ik had maar een simpele opdracht na hun harde werk: het afmaken, ook voor het team. Dat hadden ze tegoed van mij.’

De moed zakt de concurrentie allicht in de schoenen: de ploeg van Lotte Kopecky kan meerdere sterke kaarten uitspelen en elke kaart lijkt ook een garantie op de overwinning. ‘Ik voel me soms wel schuldig tegenover de meiden waarmee ik het goed kan vinden’, aldus Vollering. ‘Als ik ze moet afstoppen, dan denk ik wel: ‘Sorry, dit kan echt niet.’ Je voelt je wel lullig, maar dat hoort erbij.’

Gegroeid

Vorig jaar waren er nog nauwelijks verschillen in het vrouwenpeloton, maar dit jaar overklast SD Worx de andere ploegen. Hoe is SD Worx erin geslaagd om in een jaar tijd zo’n kloof te slaan? ‘We zijn enorm gegroeid als ploeg. Er zijn nieuwe rensters bijgekomen die een belangrijke bijdrage leveren in de wedstrijden. Ze kennen hun rol, maar ze zijn ook bereid om te lijden. Ook de sfeer en de drijfveer zitten dit jaar erg goed. We willen alles geven voor elkaar, dat is belangrijk’, verklaart de Nederlandse.

‘In november zijn we op stage geweest naar Californië en zijn we heel hecht geworden. We weten precies waarom iedereen in het team zo belangrijk is. Daardoor kunnen we samen het spel zo goed lezen en spelen’, aldus Vollering.

Kansen voor Kopecky?

Hoogstwaarschijnlijk staat er ook zondag geen maat op de ploeg van SD Worx, die met drie kopvrouwen aan de start komt. Vollering en Marlen Reusser bewezen dat ze in topvorm zijn met zeges in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Liggen er dan minder kansen voor Lotte Kopecky? ‘Onze prestaties zorgen niet voor extra concurrentie. Deze situatie is alleen maar goed voor Lotte. Als Reusser zondag vooraan zit, kan Kopecky hetzelfde doen als ik vandaag. Dat maakt ons zo sterk. Het maakt niet uit wie wint, als het maar iemand van de ploeg is’, klinkt het stellig bij Vollering. ‘Iedereen staat achter die filosofie. Je weet dat wanneer je iets doet voor een ploeggenote, je dat terugkrijgt. Er is geen onderlinge concurrentie.’

