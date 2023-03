Paus Franciscus opgenomen in ziekenhuis met luchtweginfectie

Paus Franciscus (86) moet ‘enkele dagen’ in het ziekenhuis verblijven. Hij zal er behandeld worden voor een luchtweginfectie.

Omdat de paus al enkele dagen moeite had met ademhalen, is hij opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Aanvankelijk communiceerde het Vaticaan dat de paus op routinecontrole ging, maar dat bleek niet te kloppen, getuige zijn afgezegde afspraken.

De dokters sluiten een covidbesmetting uit. De behandeling voor zijn luchtweginfectie zou ‘enkele dagen’ duren. Paus Franciscus reageert ontroerd op de vele beterschapswensen. Hij dankt de gelovigen voor hun ‘nabijheid en gebed’, communiceert het Vaticaan.

Eerder deze week verscheen de kerkvader nog in goede gezondheid voor het grote publiek. De luchtweginfectie is niet het enige kwaaltje waarmee de 86-jarige kerkelijke leider kampt. Zo sukkelt de man ook met zijn knie en dikke darmontstekingen.

