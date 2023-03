Stiefzoon schiet Waalse barones Myriam Ullens dood

Barones Myriam Ullens de Schooten is in Wallonië een bekende zakenvrouw met een eigen modehuis. Ze is woensdagochtend doodgeschoten door haar stiefzoon. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het parket van Waals-Brabant.

Myriam Lechien (71) is de tweede echtgenote van baron Guy Ullens de Schooten Whettnall. Hij is een Belgische zakenman, mecenas, filantroop en verzamelaar van hedendaagse kunst. Volgens gespecialiseerde bronnen wordt zijn fortuin geschat op meer dan 2 miljard euro.

Nicolas Ullens de Schooten, geboren in 1965, gebruikte woensdag rond 10 uur een vuurwapen voor het huis waar zijn vader en zijn tweede vrouw wonen in Ohain, een deelgemeente van Lasne. De vijftiger schoot zijn schoonmoeder neer. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de vrouw al overleden. Het labo van de federale gerechtelijke politie, een wetsarts, een magistraat van het parket en een ballistisch expert kwamen ter plaatse.

De vermoedelijke schutter is van zijn vrijheid beroofd en wordt verhoord. Een onderzoeksrechter is met de zaak belast. De vermoedelijke dader is een voormalige agent van de Staatsveiligheid, zijn naam werd genoemd bij een onderzoek naar schending van het beroepsgeheim. Volgens sommige bronnen zou een erfeniskwestie het motief voor de schietpartij zijn. De schoonmoeder van Nicolas Ullens zou het vermogen van haar man hebben verkwist, nadat die een beroerte heeft gekregen. (jvh/blg)