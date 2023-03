Hoeveel mammoet zit er in de gekweekte vleesbal die dinsdag in Amsterdam werd gepresenteerd? En smaakt die echt zoals mammoet gesmaakt moet hebben? ‘Eigenlijk gaat het om een vleesbal die gebaseerd is op cellen van schapen.’

Speciaal ziet hij er niet uit, de vleesbal die dinsdag in het Nemo Science Museum in Amsterdam werd gepresenteerd, maar hij komt wel met een speciaal verhaal: het zou om mammoetvlees gaan dat in het lab ...