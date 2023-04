Van België tot China

Stefaan Casteleyn, die als directeur bij 1Vermogensbeheer verantwoordelijk is voor investeringen op de Brusselse beurs, kiest drie uiteenlopende aandelen als zijn favorieten van dit moment.

1 Solvay

103,25 euro

Solvay heeft zich sinds de oprichting in 1863 vaak moeten heruitvinden en dat gebeurt onder ceo Ilham Kadri opnieuw. Van bij haar aantreden drie jaar geleden heeft Kadri een duidelijke visie om cashflow te leveren. Dit jaar wordt Solvay gesplitst in twee bedrijven: ­Essential (traditionele activiteiten) en Speciality (nieuwe groeiende activi­teiten). Met als idee dat het eerste ­bedrijf een stabiele dividendbetaler zal blijven. Want dat is Solvay nu: sinds 1983 is het dividend nooit verlaagd. ­Anderzijds moet Speciality een groei­bedrijf zijn met een hogere waardering. De som van de twee delen zal volgens ons na de splitsing hoger liggen dan de huidige beurswaardering.

2 ASML

605,80 euro

Voor het toenemende gebruik van ­microchips is de wereld afhankelijk van het Nederlandse ASML. Dat bouwt ­machines om chips te maken met een unieke technologie. De huidige EUV-machines (extreme ultra violet) maken het mogelijk om ultrakleine chips te produceren. ASML zal de komende ­jaren profiteren van de groei in EUV­bestellingen. En er is al een opvolger klaar, genaamd High NA. Het unieke ­karakter van het bedrijf werd duidelijk toen ASML als enige Europese bedrijf door de Amerikaanse overheid gevraagd werd om de meest geavanceerde machines niet te ­leveren aan China. Gen erg, het ­orderboek is toch al voor vele jaren ­gevuld.

3. Prosus

71,81 euro

In november heeft China eindelijk de lockdown-fase van de coronapandemie achter zich gelaten. Zoals het voordien ook overal ter wereld het geval is ­geweest, zal de heropening van de ­Chinese economie een forse stijging van de consumptie opleveren. Een van de interessantste manieren om in de Chinese markt te investeren is volgens ons de Nederlandse holding Prosus. Er is weinig Nederlands aan deze holding. Het voornaamste actief van Prosus is het 28%-belang in het Chinese Tencent. Deze internet-techreus bezit een sterke positie in een groeiende markt en zal optimaal genieten van de heropening van de Chinese wereld.