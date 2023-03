Erfgoedfans willen modernistische parel redden van sloophamer

Er is een sloopaanvraag ingediend voor de ­Woning Vaeck, die architect ­Roger De Winter in 1956 bouwde. De gemeente Zemst zou daarin toestemmen. Erfgoedliefhebbers tekenen ­protest aan.

Bij het grote publiek doet Roger De Winter misschien niet meteen een belletje rinkelen. Hij is niet de ontwerper van bekende monumenten of grote openbare gebouwen. De Winter legde zich toe op huizenbouw. En dat deed hij in de betere modernistische traditie. In architectuurmiddens is men zich daar zeer van bewust – allicht daarom dat de sloopaanvraag er zoveel beroering wekt.

De Winter (1923-2001) werkte vanaf 1940 vier jaar lang samen met Lucien Engels. Samen ontwierpen ze tal van rijwoningen langs de nieuw aangelegde straten in Vilvoorde. Bel-etages waren hun ding. Ondanks die positionering in een rij, maakten ze er een punt van om hun gevels niet in de veelheid te laten opgaan. Ze besteedden grote zorg aan de vlakverdeling en maakten gebruik van sandwichpanelen, glastegels en luifels.

De Woning Vaeck, uit 1956, is één van de eerste woningen die De Winter als zelfstandig architect ontwierp. De zorg voor detaillering, die hij voordien zo vaak tot de voorgevel moest beperken, kon hij op het volledige project toepassen. Hij tekende een viergevelwoning op een open terrein, dat uitkeek op de Leuvense Vaart. Wie langs de nu vrij volgebouwde vaartdijk rijdt, merkt op dat ze met voorsprong de meest vooruitstrevende is.

‘Te duur om te isoleren’

Frontaal gezien bestaat de woning uit twee gestapelde balken. De bovenste, bekleed met verticaal lattenwerk, steunt op pootjes en kraagt daardoor een heel eind uit. Zo ontstaat een overdekte open ruimte. In de aanloop naar het vooruitgangsoptimisme van Expo 58 werkte De Winter met speelse kleuren. Het wit van de dikke raamkozijnen boven wordt herhaald in de glasomlijsting van de inkomhal beneden. De voordeur, garagepoort en steunpilaren kleuren diepblauw.

Op zijn mooist is de woning van opzij. Dan blijkt dat de houtgevel afschermt voor externe blikken. De achtergevel in glas opent zich volledig naar zijn omgeving. Doordat het dak oploopt, lijkt het wel alsof de achterwand gretig naar het licht hapt. Een royaal, zwevend balkon strekt zich naar achteren uit. De Winter ontwierp ook het interieur, waar nog steeds origineel, ingemaakt meubilair in zit.

Maar de huidige eigenaars vinden het te duur om de woning te renoveren en isoleren. Begin 2022 is ze onbewoonbaar verklaard. De ­eigenaars hebben een aanvraag tot sloop ingediend en de gemeente Zemst heeft een voorlopige vergunning afgeleverd. Pas nu de laatste dagen aangebroken zijn dat er bezwaarschriften kunnen binnenkomen, slaan erfgoedwerkers alarm. Er circuleert een petitie, en Docomomo, dat zich inzet voor modernistisch erfgoed, heeft een informatiebundel bezorgd aan de gemeente waarin het belang van de woning wordt uitgelegd. Volgens de organisatie verdient de woning het om bewaard te blijven.

Met 1956 als bouwjaar behoort de Woning Vaeck tot de jongste ­generatie bouwkundig erfgoed. Zoals veel van zijn leeftijdsgenoten is het nog niet beschermd. De zoon van architect De Winter pleit er voor om de wachttijd tot de sloop te verlengen. In die extra tijd kan zich mogelijk een geïnteresseerde overnemer melden.

