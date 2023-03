Vandenbroucke wil gratis water op restaurant in de strijd tegen alcoholmisbruik

Als het van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afhangt, zal er vanaf 2025 overal waar er alcohol wordt geconsumeerd en verkocht ook gratis water beschikbaar zijn.

Geen alcohol in automaten, geen alcohol in winkels langs de autosnelweg en strengere regels voor alcoholreclame. Het is maar een greep uit het aanbod van het nieuwe interfederale alcoholplan, een akkoord tussen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en de regionale ministers met een overlappende portefeuille. Het heeft vijftien jaar geduurd om tot dat plan te komen. Het idee werd voor het eerst gelanceerd in 2008.

Het uiteindelijke plan beschrijft 75 acties voor de komende drie jaar. ‘Dit was absoluut noodzakelijk gezien de enorme maatschappelijke impact van alcohol, in het bijzonder op de gezondheid,’ aldus Vandenbroucke in een persbericht. ‘Maar het werk is nog niet af. Alles moet volledig worden uitgevoerd, zodat we voor de jaren 2026-2028 met aanvullende acties kunnen komen.’

Het alcoholplan heeft alvast een leuke vernieuwing in petto: de minister wil dat er vaker gratis water te krijgen is op plaatsen waar er alcohol wordt verkocht en geconsumeerd. In zuiderse landen is dat al veel langer ingeburgerd, in Spanje is het sinds 2022 zelfs wettelijk verplicht. Maar hier is dat gratis water aanbieden nooit zo’n traditie geworden.

Het overleg over dat gratis wateraanbod moet nog beginnen. De kans is reëel dat horeca-uitbaters het Vandenbroucke niet makkelijk zullen maken. ‘Ik heb wat moeite met het concept gratis’, liet Matthias De Caluwe, ceo van Horeca Vlaanderen eerder optekenen in Het Laatste Nieuws: ‘Er is personeel nodig om het water te serveren, er is de afwas misschien filtert de zaak ook het water. Daar kruipt ook geld in. Hier in België is kraantjeswater geen traditie en horecaondernemers hebben een vrije keuze om dit wel of niet aan te bieden. We vinden vrijheid van ondernemen cruciaal.’

