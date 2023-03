Pascal Smet: ‘Als we in Brussel kerstverlichting kunnen hangen, dan ook ramadamverlichting’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ramadan-lampjes

Moet Brussel Londen achterna? Op sommige domeinen wel, vindt Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit). De Brusselse staatssecretaris is erg enthousiast over de beslissing van de Londense burgemeester Sadiq Khan om op Piccadilly Circus verlichting te hangen om de ramadan te vieren. Verlichting in de vorm van halve maantjes en sterren en een heel groot ‘Happy ramadan’.

‘Londen is een internationale en multiculturele stad, net zoals Brussel. Het lijkt me daarom een goed idee om dit ook in Brussel te doen. Er is een grote moslimgemeenschap en we hangen ook verlichting met Kerstmis’, zegt Smet in La Capitale.

En waarom niet ook Chinees nieuwjaar?

Burgemeester Philippe Close (PS) is niet tegen. ‘We hebben een kribbe op de Grote Markt met Kerstmis en het lichtfeest aan Schuman voor Chanoeka. Waarom zouden we dus ook niet iets doen voor de ramadan. Als de gemeenschap hier vragende partij voor is, zal ik het niet tegenhouden.’ En waarom stoppen bij de ramadan? ‘We zouden ook verlichting kunnen hangen voor Chinees nieuwjaar’, aldus nog Smet.

Toch een aanslag

Dat eerder deze week een reeks arrestaties werden uitgevoerd in een Brussels en een Antwerps terreurdossier, en zo mogelijk verschillende aanslagen werden vermeden, wordt niet overal op applaus onthaald. Volgens MR-Kamerlid was het allemaal veel te nipt om tevreden te zijn. ‘Hier is op een haartje na een drama gebeurd!’, zei Ducarme op de Franstalige nieuwszender LN24. Hij wijst erop dat de mensen die werden opgepakt zware wapens aan het bijeenbrengen waren om het vuur te openen op mensen. En dat het alleen mogelijk was om hen tijdig te vatten dankzij ‘het uitstekende werk van politiediensten die ondergefinancierd zijn’. ‘Minister Verlinden (Annelies, CD&V, red.) is de slechtste minister van Binnenlandse Zaken die ik ooit gezien heb. Als er toch een aanslag zou gebeuren, dan zal dat niet de fout zijn van de politie, maar van de politiek.’ In zekere zin pleegde Ducarme zelf een kleine aanslag met die woorden.

Transsport

Met al de heisa over de master Geneeskunde in Bergen, en de mogelijke val van de Franse Gemeenschapsregering, zou een mens het nog durven te vergeten, maar Valérie Glatigny (MR) is als minister ook verantwoordelijk voor Sport. In het parlement van de Franse Gemeenschap kreeg ze woensdag vragen over het internationaal verbod dat eraan komt voor transgenders om deel te nemen aan atletiekcompetities voor vrouwen. Glatigny antwoordde dat ze daarover contact zal nemen met de Franstalige atletiekfederatie om haar te wijzen op het belang van een specifieke categorie voor trans atleten.