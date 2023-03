Groen en rood of zelfs blauw en oranje. Het zuiderlicht dat de voorbije weken te zien was in Australië en Nieuw-Zeeland had de helderste kleuren. Omdat het licht zo intens was, konden mensen ter plaatse alles goed met het blote oog zien, en dat is niet vanzelfsprekend.

Vaak ziet poollicht er kleurrijker en intenser uit op foto’s dan in het echt. Camera’s kunnen namelijk de beperkingen van het menselijke oog omzeilen en dus een spectaculairder beeld opleveren. Als het licht toch goed zichtbaar is, dan komt dat omdat er veel zonneactiviteit is én omdat er geen of nauwelijks wolken zijn.

Tasmanië, het uiterst zuidelijke Australische eiland, staat bekend om het poollicht dat er vaak verschijnt, maar zelfs naar de maatstaven van dat eiland, waren de gordijnen van licht er bijzonder intens.

Noorder- en zuiderlicht ontstaat wanneer geladen deeltjes van de zon reageren met elementen in de atmosfeer.

