De onrust in Frankrijk gaat om veel meer dan de pensioenleeftijd

Frankrijk staat in rep en roer sinds president Emmanuel Macron een pensioenhervorming doorduwde. Jong en oud komen op straat, en de betogers beloven Macron een nieuwe mei ’68 of een spreekwoordelijke bestorming van de Bastille. Nochtans moeten ze maar tot 64 werken. Waarom zijn de Fransen zo kwaad? En wat betekent het voor Macron en zijn regering?





In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.