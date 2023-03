IJzersterke Christophe Laporte wint Dwars door Vlaanderen

Na Gent-Wevelgem heeft Christophe Laporte ook Dwars door Vlaanderen op z’n naam geschreven. Tiesj Benoot opende de debatten op de Kanarieberg, Laporte glipte mee in de groep en maakte het in de slotkilometers solo af.Christophe Laporte (Jumbo-Visma) schrijft na Gent-Wevelgem ook Dwars door Vlaanderen op zijn naam. De geel-zwarte pletwals dendert lustig verder.

Er kwam al vroeg een kopgroep van acht renners in Dwars door Vlaanderen, met één opvallende naam: Alexander Kristoff. De Noorse beer van Uno-X wilde zijn vorm testen voor de Ronde en deed dat door in de vroege vlucht mee te glippen. Uiteindelijk zou hij daar zowat de hele koers blijven en vond hij met Oier Lazkano (Movistar) de ideale kompaan.

De Grote Drie stonden niet aan de start in Dwars door Vlaanderen, maar er waren genoeg andere sterke mannen om de koers te kleuren. Tiesj Benoot wou er in afwezigheid van Wout van Aert iets van maken voor Jumbo-Visma. Hij viel aan op de Kanarieberg en brak daar de koers open. Hij kreeg met Philipsen, Hermans en Laporte een mooi trio mee, maar het kwartet trok niet door.

Op het tweede deel van de Knokteberg zag een beresterke Benoot opnieuw zijn kans. De man van Jumbo-Visma knalde weg naar boven, even later liet hij Hermans, Laporte, Narvaez, Küng, Madouas, Powless en Honoré aansluiten. Dat elitegroepje van acht ging jagen op de kopgroep. Matteo Trentin wilde ook de sprong naar die achtervolgende groep wagen, maar de Italiaan faalde en kreeg een echte chasse patate te verwerken.

Het achttal ging op zoek naar de kopgroep, maar bleef constant op een halve minuut van Kristoff en Lazkano. Achter hen begon het in het peloton te draaien. Enkele kilometers voor Nokereberg plaatste Tim Wellens een tempoversnelling, de UAE-man wilde op z’n eentje naar Benoot en co. Knallen, maar opnieuw een chasse patate voor UAE Team Emirates…

Het duurde uiteindelijk tot 6 kilometer voor de streep dat Kristoff en Lazkano werden gegrepen door de acht achtervolgers, maar het elitepeloton was uiteindelijk ook al genaderd tot zeventien seconden.

In de finale kwam het achtervolgende peloton niet meer terug, omdat Christophe Laporte met een prachtige late uitval uitpakte. De Franse vogel was gaan vliegen en maakte het knap af. Drie dagen na Gent-Wevelgem wint Laporte nu ook Dwars door Vlaanderen, en dat zonder Wout van Aert… En of Jumbo-Visma met vertrouwen naar de Ronde trekt, want ook Benoot was beresterk. Vroege vluchter Oier Lazcano werd nog knap tweede, Powless eindigde derde.

