Je leest en hoort vaak dat ‘we’ weer normaal moeten gaan doen. Maar wat is normaal dan? En moeten we dat hele ‘weer normaal doen’ wel willen?

‘Het is tijd dat we weer normaal gaan doen met z’n allen!’, las ik laatst ­onder een bericht op sociale media. Een bericht over Roald Dahl of trans personen of een beroving met geweld, dat zijn zo de ...