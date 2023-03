Niet alleen consumenten kopen meer over de grens, ook de supermarkten en foodservice-bedrijven bevoorraden zich steeds meer in het buitenland. Dat pakt nadelig uit voor de Belgische voedingsbedrijven.

‘Ik vraag me als consument af of de kwalitatieve producten die we als Belg gewoon zijn, er over twintig jaar nog wel gaan zijn.’ Anthony Botelberge, voorzitter van de Belgische federatie van de voedingsindustrie ...