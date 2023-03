Neen, de hyperambitieuze Ralph Hamers gaat dan toch niet de monsterfusie leiden tussen UBS en Credit Suisse. De Zwitsers vonden ‘een beter paard’. De Nederlandse topbankier is dan ook omstreden. Ook in België.

Is Ralph Hamers dan toch geen bankier van Champions League-niveau? Waren er in de directiekamer van UBS meningsverschillen ontstaan over de aanpak van het geforceerde huwelijk met het noodlijdende Credit ...