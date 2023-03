Amsterdam lanceert campagne om overlastgevende Britse toeristen te weren: ‘Stay away’

Amsterdam is de overlast door bepaalde groepen toeristen zo beu dat de Nederlandse hoofdstad een campagne gestart is om bezoekers die van plan zijn zich te misdragen te ontmoedigen om af te reizen. De reclame richt zich in eerste instantie op Britse mannen tussen de 18 en 35 jaar, voor wie Amsterdam een populaire bestemming is voor vrijgezellenfeesten, verjaardagen en kroegentochten.

Wie de komende tijd op internet de zoektermen ‘stag party Amsterdam’, ‘cheap hotel Amsterdam’ of ‘pub crawl Amsterdam’ invoert, zal een waarschuwingsfilmpje te zien krijgen. In de korte video’s is onder meer een toerist te zien die zo beneveld is dat hij door een ambulance naar het ziekenhuis moet worden gebracht. In een ander filmpje staat een man centraal die door de politie opgepakt wordt omdat hij stennis schopt. Er wordt gewaarschuwd voor boetes, een strafblad en gezondheidsschade.

‘Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken. Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg. Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei’, laat wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken en Aanpak Binnenstad) optekenen in een persbericht van de gemeente.

De ‘Stay away’-campagne is de eerste van een reeks maatregelen om toerisme naar Amsterdam te ontmoedigen. Volgende maand start een ‘How to Amsterdam’-campagne, die is gericht op toeristen die al in de stad zijn. Er komen billboards die uitleggen wat niet toegestaan is in de Nederlandse hoofdstad, zoals wildplassen en openbare dronkenschap. Ook zullen er in populaire uitgaansgebieden stewards ingezet worden

De Amsterdamse gemeenteraad keurde afgelopen december een plan van aanpak goed om toerisme in de stad te beperken en overlast tegen te gaan. Naast de twee campagnes komen er ook aangescherpte sluitingstijden voor horeca, een blowverbod en beperkte alcoholverkoop in bepaalde gebieden.

