Tweede fietsongeval aan de Zenne binnen 24 uur: tienermeisje kan zich nog net vastklampen aan oever

Langs de fietssnelweg F1 in Zemst is voor de tweede keer in minder dan 24 uur tijd een fietsster verongelukt. Het veertienjarig meisje kon nog net voorkomen dat ze in het water van de Zenne belandde.

De tiener was aan het fietsen op het jaagpad toen ze naar eigen zeggen een vlieg in haar oog kreeg en haar evenwicht verloor. Daardoor schoof ze naar beneden. De fiets van het meisje belandde in het water, maar zij kon zich nog net vastklampen aan de richel. Daardoor belandde ze enkel met haar onderbenen in het water.

De opgetrommelde brandweer kon haar en haar fiets naar boven brengen. Het meisje uit Weerde was danig onder de indruk, maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden. Ze werd opgehaald door haar ouders.

Het ongeval gebeurde aan het het knooppunt met de Weverstraat in Eppegem (Zemst). Daar belandde Nele (40) dinsdagnamiddag in de Zenne. Ze geraakte zelf uit het water, maar moest met een mensenketting het schuine talud tussen de rivier en het jaagpad weer op geraken. Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst riep De Vlaamse Waterweg en de provincie na dat ongeval op om versneld werk te maken van een risico-analyse van de fietssnelweg langs de Zenne. In januari kwam een 25-jarige vrouw nog om toen ze met haar fiets in de rivier viel.