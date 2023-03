Ploegleider Jumbo-Visma: ‘Belgen moeten anders omgaan met sterren als Van Aert en Rode Duivels’

De Belg beseft niet wat voor een succesvolle atleten zijn land heeft. Dat stelt Merijn Zeeman, ploegleider van Jumbo-Visma, tegenover Eurosport na de heisa over de overwinning die zijn poulain Wout Van Aert wegschonk in Gent-Wevelgem.

Dat Wout Van Aert de overwinning in Gent-Wevelgem gunde aan ploeggenoot Christophe Laporte, kon in wielermiddens niet bij iedereen op applaus rekenen. ‘Ik snap heel goed dat je dat in een rittenkoers doet (ook in Parijs-Nice vorig jaar schonk Van Aert een etappezege aan Laporte)’, verklaarde de Nederlandse wieleranaliste en ex-renster Marijn de Vries achteraf. ‘Maar dit is wel Gent-Wevelgem, een grote voorjaarsklassieker. Dat vond ik niet zo mooi.’ Ook Belgische ex-wielrenners als Eddy Merckx en Tom Boonen lieten zich kritisch uit.

‘Al die opmerkingen zijn een beetje gek en dan vooral de geluiden die ik vanuit België hoor’, reageerde Merijn Zeeman, ploegleider van Jumbo-Visma, bij Eurosport . ‘Het is de tegenovergestelde filosofie die wij in ons team hebben. Iedereen heeft het recht om zijn mening te geven. Het is beter als sommige mensen proberen te begrijpen waarom we bepaalde dingen in ons team doen in plaats van altijd hun mening geven.’

De ploegleider van Jumbo Visma kaatst de kritiek terug naar de Belgen: Ik vind dat België meer aandacht moet besteden aan haar sterren en atleten in het algemeen. Het is vreemd hoe ze omgaan met niet alleen Wout, maar ook met het nationale voetbalelftal of andere heel goede renners. Misschien is het beter om van hun succes te leren.’

‘Zelfs Remco Evenepoel krijgt in België veel kritiek. Ik denk dat hij buiten zijn eigen land meer gerespecteerd wordt’, aldus Zeeman. ‘Ze moeten zich afvragen hoe ze met hun supersterren moeten omgaan in de sport. Ze hebben hiervoor naar mijn mening niet de beste manier.’