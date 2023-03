Russische propagandamedia pakken uit met ‘nucleair expert’ Filip Dewinter

Volgens Russische staatsmedia beweert Filip Dewinter dat er Amerikaanse kernkoppen in Oost-Europa staan. ‘Ik heb “Oost-Europa” nooit uitgesproken’, zegt de Vlaams Belang-politicus.

Europese landen die kritiek hebben op de Russische beslissing om tactische kernwapens in Wit-Rusland te plaatsen, hanteren een dubbele standaard volgens de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens het Russische staatspersagentschap RIA Novosti doet de Russische leider wat de VS al tientallen jaren doen. Om die vermeende Europese hypocrisie te onderstrepen ging het agentschap te rade bij een ‘expert’ in België: ‘leidend’ Vlaams Belang-politicus en ondervoorzitter van het Vlaams Parlement Filip Dewinter. ‘Als men in Europa spreekt over het ontplooien van Russische kernwapens in Wit-Rusland’, zegt De Winter volgens RIA Novosti, ‘vergeten ze de 150 Amerikaanse tactische kernkoppen in Turkije en Oost-Europa, die gedragen kunnen worden door de multifunctionele F-16-gevechtsvliegtuigen waarover de Navo beschikt.’

Het bewuste citaat van Dewinter op de site van RIA Novosti. Foto: rr.

Een opmerkelijke verklaring, want het is bekend dat er Amerikaanse kernwapens opgeslagen liggen in België, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland en Turkije, maar niet dat er in Oost-Europa zouden liggen.

Het citaat werd overgenomen door andere regeringsgezinde media in Rusland. Die zoomen gretig in op westerse stemmen die dezelfde standpunten als het Kremlin uitdragen. Maar volgens Dewinter heeft hij de uitspraak niet gedaan.

Hij is wel gebeld door een Nederlandstalige journalist, zegt hij aan De Standaard. ‘Maar ik heb “Turkije” en “Oost-Europa” nooit uitgesproken. Men heeft mij dat wel gevraagd, natuurlijk worden er suggestieve vragen gesteld.’ Daarop heeft hij naar eigen zeggen gesproken over Navo-kernwapens in Europa – in bredere zin – en gewaarschuwd ‘voor escalatie’.

Chinees vredesplan

Volgens het Russische persbureau stelt Dewinter ook dat de VS duidelijke de begunstigde van een aanslepend conflict zijn en dat het ‘noodzakelijk’ is om het vredesplan van China voor Oekraïne te ondersteunen.

Dat plan, dat recent naar voor geschoven werd door Peking, ‘correleert’ volgens het Kremlin ‘met het standpunt van de Russische Federatie’. De Europese Commissie noemt het een ‘selectief’ plan dat gebaseerd is op ‘misplaatste’ principes en de rol van aanvaller en slachtoffer door elkaar haalt.

Volgens De Winter heeft hij alleen aangestipt dat China als lachende derde uit het conflict kan komen en dat ook de Amerikanen er beter van kunnen worden, terwijl Europa en Oekraïne zouden lijden. ‘Ik steun ieder initiatief dat leidt tot vrede’, zegt hij over het Chinese voorstel. ‘Wie het vredesinitiatief ook neemt, of dat nu de Chinezen of de marsmannetjes zijn.’

De afgelopen jaren trad Dewinter regelmatig op in de Russische media. Bovendien liet hij zich opmerken met bezoeken aan Russische politici en aan de Syrische dictator – en Russisch bondgenoot – Bashar al-Assad.

Zijn partij worstelt met Oekraïne en de verhouding tot Rusland. Het Vlaams Belang had zich ‘grandioos vergist’ in Poetin, verklaarde voorzitter Tom Van Grieken na de Russische invasie aan Het Nieuwsblad. De partij stemde mee voor sancties tegen Rusland in het Europese Parlement, maar bekritiseerde terzelfdertijd ‘ondoordachte sancties waardoor onze mensen in de problemen komen.’

