Veel jonge senioren denken na hoe en waar ze later willen wonen. De Vlaamse Ouderenraad kreeg al bijna 2.000 voorstellen binnen op zijn oproep: hoe de ouderenzorg herdenken. ‘Je moet op tijd denken aan verhuizen en actief blijven’, zegt Kathleen Bevernage.

Kathleen Bevernage (71) uit Ieper is tot haar 48ste als thuisverpleegkundige aan de slag geweest. Ze kwam dagelijks bij oudere mensen over de vloer, in heel Heuvelland. ‘Velen onder hen woonden afgelegen ...