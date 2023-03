Adidas staakt strijd tegen logo van Black Lives Matter na kritiek

Adidas kant zich niet langer tegen een patentaanvraag van Black Lives Matter voor een logo met drie strepen. Eerder had het sportmerk een bezwaar ingediend omdat er verwarring mogelijk zou zijn met het bekende Adidas-logo.

‘Adidas zal zijn bezwaar zo snel mogelijk stopzetten’, verklaarde een woordvoerder van het Duitse bedrijf over de acties tegen de patentaanvraag die de Black Lives Matter Global Network Foundation in 2020 indiende in de VS. Een reden voor de beslissing werd niet gegeven.

Maandag had Adidas nog geprobeerd om de patentaanvraag van de Black Lives Matter Global Network Foundation, de belangrijkste organisatie binnen de gelijknamige beweging, te blokkeren. Het logo met drie gele strepen van BLM zou volgens het bezwaar dat Adidas indiende ‘verwarrend gelijkend’ zijn met dat van het sportmerk. Adidas wilde dan ook niet dat de Black Lives Matter Global Network Foundation het zou gebruiken op spullen die het Duitse bedrijf ook verkoopt, zoals t-shirts, hoedjes en tassen.

De drie strepen die door de BLM-beweging gebruikt worden. Foto: Black Lives Matter Global Network Foundation

In het bezwaar benadrukte Adidas dat het bekende logo met de drie strepen al sinds 1952 gebruikt wordt en dat het sindsdien ‘internationale bekendheid en een enorme publieke herkenbaarheid’ heeft verworven. Het bedrijf heeft de voorbije vijftien jaar al meer dan 90 rechtszaken aangespannen en meer dan 200 schikkingen getroffen in verband met het logo.

Critici beschuldigden Adidas ervan procesziek te zijn en een beweging te viseren die geweld tegen minderheden bestrijdt.