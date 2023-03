Dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u als lezer snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1 Ventilus-tracé stilaan bekend: hinder beperkt tot 200 gezinnen

De Vlaamse regering beslist vrijdag aan welk van de vijf trajecten voor de Ventilus-hoogspanningslijn ze de voorkeur geeft. Van de ­ alternatieven die werden uitgetekend om de elektriciteit van de ­geplande nieuwe windparken op zee naar het binnenland te brengen, ligt er maar één voor de hand. Dat is het tracé waarover de discussie al de hele tijd gaat, met een stuk nieuwe lijn langs de E403, de snelweg van Brugge naar Kortrijk. Om de hinder voor de omwonenden te beperken, kan de hoogspanningslijn 8 tot mogelijk zelfs 12 kilometer ondergronds gaan, langer is technisch niet mogelijk. In het voorstel dat op tafel ligt, is gekozen voor een ondergronds ­tracé in de buurt van bewoonde ­zones in de gemeenten Zedelgem, Torhout en Izegem. In de gemeenten Roeselare, Lichtervelde en Ardooie, waar de hoogspanningslijn naast weinig bewoonde zones aan de snelweg komt te liggen, blijft de lijn boven­gronds.

2 NMBS wil stations met 50 reizigers per dag sluiten

De NMBS wil de ­komende jaren het treinaanbod uitbreiden en aantrekkelijker maken, zeker tussen de grote steden. Dat wil de NMBS doen door onder meer weinig gebruikte treinstations te schrappen. Dat blijkt uit het plan van de raad van bestuur. In totaal gaat het om 22 stations, waarvan het merendeel in Wallonië ligt. Voor Vlaanderen gaat het om een vijftal stations, waaronder Aalst-Kerrebroek. Volgens cijfers van de NMBS zouden daar tijdens de week 22 mensen opstappen. Mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) heeft aan de NMBS al laten weten dat deze denkpiste op een dood spoor mag worden geparkeerd.

3 De Bruyne dirigeert België naar eerste winst tegen Duitsland in 69 jaar

De Rode Duivels toonden in 25 minuten waar ze onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco toe in staat zijn. België versloeg Duitsland in een vriendschappelijke wedstrijd met 2–3, de eerste zege tegen de oosterbuur in 69 jaar. Domenico Tedesco heeft nu enkele maanden om de volgende EK-kwalificatiewedstrijden in juni voor te bereiden.

4 Amerikaans ex-vicepresident Pence moet getuigen over Trump

Toenmalig vicepresident Mike Pence moet getuigen in een onderzoek naar de poging van de Amerikaanse ex-president Donald Trump om de presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. Dat heeft een rechter in Washington bepaald. Pence zal vragen moeten beantwoorden over gesprekken die hij met Trump had in aanloop naar de bloedige bestorming van het parlement (Capitool) in Washington door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.