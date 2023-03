Temperatuur klimt opnieuw richting 17 graden

Woensdag start zwaarbewolkt en meestal droog. Na de middag schijnt de zon soms doorheen de wolken. Het blijft meestal droog met maxima tot 17 graden, meldt het KMI.

Woensdagavond is het droog en zijn er tijdelijk opklaringen mogelijk. In de loop van de nacht trekt een zwakke regenzone over ons land. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.

Donderdag is het zwaarbewolkt, onstabiel en winderig met verschillende buien vanaf de voormiddag, die vergezeld kunnen worden met een donderslag. In de namiddag is er kans op meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 11 en 15 graden bij een matige tot vrij krachtige wind.

Vrijdag zorgt een depressie voor regenachtig en winderig weer. De maxima liggen rond 11 graden. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig met rukwinden die kunnen oplopen tot zo’n 70 à 80 km/u.

Zaterdag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met periodes van regen of buien, die in de loop van de namiddag minder talrijk worden. De maxima schommelen tussen 7 en 11 graden bij een matige wind.

Zondag verwacht het KMI vooral over het westen opklaringen, met over het oosten de meeste wolken en grootste kans op nog een bui. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum.