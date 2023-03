Pidcock maakt rentree in Dwars door Vlaanderen, Van Baarle is out

Geen Grote Drie in Dwars door Vlaanderen, maar met Tom Pidcock keert er woensdag wel een andere smaakmaker terug in competitie. Bij Jumbo-Visma moet Dylan van Baarle dan weer forfait geven. De Nederlander is nog niet fit en zit met vraagtekens richting de Ronde van Vlaanderen.

Zoek vandaag niet naar Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar in Dwars door Vlaanderen. De Grote Drie staan niet aan de start in Roeselare, maar met Tom Pidcock (23) keert er wel een andere smaakmaker terug in competitie. De Brit viel in de slotrit van Tirreno-Adriatico en een hersenschudding hield hem even van de fiets, maar intussen is hij weer klaar voor de strijd.

‘Drie dagen lang heeft Tom niet kunnen trainen’, legt Pidcocks coach Kurt Bogaerts uit. ‘Momenteel is hij redelijk goed. Sanremo had hij graag gereden, zo’n lange wedstrijd in combinatie met een harde finale zou zeker iets voor hem geweest zijn. Nu wil hij in Dwars door Vlaanderen zijn koersbenen terugvinden om hopelijk zondag goed te zijn voor de Ronde. Het kan een voordeel zijn dat Tom een beetje frisser is dan de rest.’

Twijfels rond Van Baarle

Wie er woensdag niet bij is, is ex-winnaar Dylan van Baarle (30). De Nederlander viel afgelopen vrijdag in de E3 Harelbeke en ondervindt nog te veel last van zijn blessures. Hij kreeg zondag wat rust tijdens Gent-Wevelgem en had normaal aan de start van Dwars door Vlaanderen moeten staan, maar de wedstrijd komt nog te vroeg. De Italiaan Edoardo Affini vervangt hem.

Het pantser van Jumbo-Visma vertoont zo een barstje door de vraagtekens achter de naam van Van Baarle in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen, waar hij een belangrijke pion is in het plan van Jumbo-Visma. ‘Ideaal is dit niet’, zegt sportief manager Merijn Zeeman. ‘Dylan heeft nog te veel last om over kasseien te rijden. We rekenen er wel op dat hij zondag aan de start staat in de Ronde én dat hij goed zal zijn.’