Kind in kritieke toestand na omgevallen schoolmuur

In de Sint-Vincentschool (een lagere school in Ekeren), is dinsdagnamiddag een kind zwaar­gewond naar het ziekenhuis ­gebracht nadat er een muur was omgevallen. ‘De ­precieze omstandigheden worden nog onderzocht en er wordt in slachtofferhulp voorzien’, zegt Willem Migom van de lokale politie Antwerpen.

‘Op de speelplaats is een kleine muur in opbouw omgevallen. Hoe dat gebeurd is, ­weten we niet’, zegt een ouder aan de schoolpoort. ‘Veel kindjes op de speelplaats hebben het ongeval zien gebeuren en zijn erg onder de indruk.’

De school uit Ekeren is al sinds begin oktober druk in de weer met werken aan de speelplaats. Zowel leerkrachten, ­ouders als sympathisanten kwamen al meewerken. (ay, jt)