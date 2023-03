Onwettige pensioenbonussen tot tien jaar geleden terugvorderbaar

De Kamer kan de ­onwettige pensioenbonussen van de ex-parlementsvoorzitters terugvorderen, tot maximaal tien jaar geleden. Dat schrijft advocatenkantoor Younity in een advies. Herman De Croo (Open VLD) stortte al 210.000 euro terug. Siegfried Bracke (N-VA) houdt voet bij stuk dat hij recht heeft op de 126.000 euro die hij kreeg. De Kamer had twee advocatenkantoren om advies ­gevraagd. Een daarvan zegt dus dat de Kamer hooguit tien jaar in de tijd terug kan gaan, tot maart 2013 dus. Anders dreigt verjaring. Dat betekent dat de extra’s voor Charles-Ferdinand Nothomb (Les Engagés) buiten schot blijven. Bij Raymond Langendries (Les Engagés) kan een deel teruggevorderd worden. Bij De Croo en Siegfried Bracke in principe alles. (ag)