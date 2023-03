Black Country New Road verkent nieuwe paden

Rock BLACK COUNTRY NEW ROAD Live at Bush Hall PiaS

Sinds ze vooral lucratieve souvenirs van tournees zijn geworden, zijn echte live-albums zeldzaam. De fijne band Black Country New Road pakt nu uit met een mooie set nieuwe songs, die rauw opgenomen zijn in de Londense Bush Hall, voor 400 toeschouwers. Dat is speciaal, want BCNR heeft twee bejubelde albums, maar zag zijn zanger, Isaac Wood, wegvallen in de week dat hun tweede album verscheen, en besloot daarop om te gaan toeren met alleen nieuwe songs. Ze zijn lang, ongepolijst, bij momenten chaotisch, maar zo meeslepend, in hun eigenzinnige mix van hedendaagse kamermuziek, barokke rock en musical. May Kershaw, Lewis Evans en Tyler Hyde nemen de zang beurtelings over, mét foutjes, maar vooral veel karakter. Moet je ‘Up song’ horen: rock-’n-roll met de gusto van Arcade Fire. En ‘Laughing song’, een relatierelaas dat zich nestelt in empathische strijkers en blazers. En zoveel intimiteit in ‘Turbines/Pigs’!. Dit is een aangrijpende en moedige uitgave van een band in volle transitie. (vpb)