Victor begreep mijn handen niet. Ik had geen begrip voor zijn klauwen. Aan de kater van een oude buurvrouw hield ik littekens op mijn armen over. Het enorme beest had op ons koertje opgesloten gezeten, en toen we de deur opendeden, glipte hij in doodsnood binnen, de trap op. Boven stak ik mijn handen naar hem uit, om hem te troostgrijpen. We spraken elkaars taal niet, maar we hebben ons verzoend. Nooit meer zo dicht bij een dier geweest.