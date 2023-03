De Bruyne dirigeert België naar eerste winst tegen Duitsland in 69 jaar

De Rode Duivels toonden in 25 minuten waar ze onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco toe in staat zijn. België versloeg Duitsland met 2–3, de eerste zege tegen de oosterbuur in 69 jaar.

Domenico Tedesco had liever wat later tegen Duitsland gespeeld. Hij zag het nut van een oefenwedstrijd tegen een topland wel in, maar de timing, amper een week na zijn eerste training met de Rode Duivels, vond hij niet optimaal. Hoe kon een groep spelers die acht jaar lang gewend was geweest aan het bedaarde balbezit-om-balbezit van Roberto Martinez op zeven dagen tijd zijn hogepressievoetbal oppikken?

Het antwoord volgde in vijfentwintig razende minuten die vele honderdduizenden kijkers in België en Duitsland aan het scherm gekluisterd hielden. Zes à zeven Rode Duivels jaagden elke Duitser in balbezit op en duwden de tegenstander achteruit. Meer dan in Zweden nam kapitein Kevin De Bruyne het commando van het aanvalsspel in handen. Door het hoge-energievoetbal van de Duivels ontstonden er scheuren en gaten in de Duitse afweer, die De Bruyne haarfijn wist uit te buiten.

Blitzkrieg

Na zes minuten stuurde hij Yannick Carrasco weg, die Dortmund-verdediger Marius Wolf kinderlijk eenvoudig uitkapte en België op voorsprong bracht. Drie minuten later stond zelfs de 0–2 op het bord. Onder druk van Orel Mangala ­– de middenvelder van Nottingham Forest kreeg de voorkeur op Leandro Trossard – stuurde De Bruyne Romelu Lukaku weg. Linksachter David Raum hief het buitenspel op waarop Lukaku Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen te grazen nam.

De 40.000 Duitse toeschouwers in het tot de nok gevulde Rheinenergie-stadion van FC Keulen waren plots heel erg stil. De twee Belgische vakken in de Noordwest-tribune zetten het tweetalige supporterslied ‘Ouaar is da feestje’ in. Een eerste overwinning tegen Duitsland sinds 1954 leek plots heel dichtbij.

De Belgische Blitzkrieg zou in totaal vijfentwintig minuten doorrazen. Dodi Lukebakio sprintte met de bal aan de voet sneller dan de Duitse aanvoerder Joshua Kimmich, maar mikte oog in oog met Ter Stegen naast. Romelu Lukaku kopte krachtig tegen de lat. Duitsland kon van geluk spreken dat het niet met 0–3 of 0–4 achter stond in het eerste halfuur.

Pas na een dubbele wissel kreeg Duitsland meer greep op de wedstrijd. Maar tegenscoren lukte pas nadat Romelu Lukaku de bal met de arm raakte na een corner. De bal ging op de stip, Werder Bremen-spits Niclas Füllkrug zette de penalty om.

Zo moedig België aan de eerste helft was begonnen, zo voorzichtig trapten de Rode Duivels de tweede helft af. België ging ongewild de voorsprong verdedigen en liet de Duitsers komen. Die kwamen ook tot scoren, via Timo Werner, maar het doelpunt werd afgevlagd. De partij verwaterde, de Duivels probeerden tegen te prikken maar kwamen de Duitse linies niet meer voorbij.

Veel wissels

Domenico Tedesco greep in met eerst wissels van de 19-jarige PSV’er Johan Bakayoko en van Arsenal-aanvaller Leandro Trossard. Die was als hangende spits een van de bleekste Duivels geweest in Zweden en betaalde meteen het gelag met een plaats op de bank. Later viel ook Charles De Ketelaere in voor Romelu Lukaku, terwijl Jan Vertonghen al aan de rust in de kleedkamer was gebleven ten voordele van Alexis Saelemaekers. Arthur Theate schoof daardoor op naar het centrum van de verdediging.

Charles De Ketelaere en Leandro Trossard hadden een voet in de enige voldragen Belgische tegenaanval in de tweede helft. Kevin De Bruyne was mee naar voren gerend en werkte met binnenkant links heerlijk de voorzet van Trossard af. De onversneden klasse van ‘KDB’ werd ooit ontwikkeld en aangescherpt in de Bundesliga, bij Werder Bremen en Wolfsburg. Nu werden een paar miljoen Duitse voetbalfans eraan herinnerd welk uitzonderlijk talent er tien jaar geleden op hun velden speelde.

De 2–3-zege is de eerste van ons land tegen Duitsland sinds 1954. Op 26 september van dat jaar wonnen de Rode Duivels met 2–0 een oefenwedstrijd van de ploeg die kort daarvoor voor de eerste keer wereldkampioen was geworden in Zwitserland. De wereldtitel in Bern betekende een ijkpunt in de geschiedenis in West-Duitsland. Het was de eerste keer sinds de oorlog dat de Duitsers zonder gêne weer achter vlag en ploeg gingen staan.

Anno 2023 zegevierde een verjongd België tegen een twijfelend Duitsland. De viervoudige wereldkampioen werd net als de Belgen vroeg uitgeschakeld in het WK en is weggezakt naar de veertiende plaats op de Fifa-ranglijst. Anders dan België moest de bondscoach niet beschikken. Hansi Flick was een prijzenpakker bij Bayern München en kreeg van zijn oversten het voordeel van de twijfel. Het verschil met België is dat de aanval van de Duitsers kwalitatief een trapje hoger staat. Er was alleen een nieuwe bondscoach, en aangescherpte honger bij een verjongde spelersgroep nodig, om het opnieuw te kunnen zien.

2–3Doelpunten: 6’ Carrasco 0–1; 9’ Lukaku 0–2; 44’ Füllkrug (p.) 1–2; 78’ De Bruyne 1–3; 87’ Gnabry 2–3