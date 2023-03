Herontdekt schilderij van Brueghel levert bijna 800.000 euro op in Parijs

Een herontdekt schilderij van de Vlaamse schilder Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638) heeft op een veiling in Parijs 780.000 euro opgeleverd. Dat bericht de Nederlandse openbare omroep NOS dinsdagavond. Het werk hing jaren achter een deur in de televisiekamer van een Frans gezin.

Het werk l’Avocat du Village werd tussen 1615 en 1617 geschilderd en toont een bruisend juridisch kantoor in een plattelandsdorp. Het dorpsleven is een thema dat Brueghel vaak vastlegde.

Sinds het jaar 1900 was het in het bezit van een Franse familie, maar in de loop der jaren waren de nazaten vergeten om wat voor waardevol schilderij het ging.

Het schilderij is 112 centimeter hoog bij 184 centimeter breed, het op een na grootste werk van Brueghel de Jonge. Hij was de zoon van Pieter Bruegel de Oude (zonder H in zijn achternaam), een van de belangrijkste kunstenaars van de Vlaamse Renaissance en schilder van De Toren van Babel.

