Franse vakbonden roepen op tot elfde actiedag op 6 april

De vakbonden in Frankrijk hebben dinsdag opgeroepen tot een elfde dag van ‘stakingen en manifestaties’ tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Die komt er op donderdag 6 april, zo hebben ze laten weten in een communiqué.

Intussen hebben de vakbonden wel een uitnodiging op zak van de Franse premier Elisabeth Borne. Ze worden begin volgende week, op maandag of dinsdag, in haar ambtswoning verwacht voor een onderhoud, aldus Laurent Berger van de vakbond CFDT. Hij zal er zijn voorstel uit de doeken doen om een bemiddelaar aan te stellen, als uitweg uit het pensioenconflict.

De gemoederen in Frankrijk lopen hoog op nadat de Franse president zijn pensioenhervormingen via een grondwetsartikel wil doorduwen zonder het parlement te raadplegen. Een van de meest controversiële onderdelen van zijn plan is de pensioenleeftijd optrekken van 62 naar 64 jaar.

