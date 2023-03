De scheepvaartgroep Exmar keert een slotdividend uit van 1 euro per aandeel. Dat komt boven op het tussentijdse dividend van 0,95 euro. In 2001 was het dividend nog beperkt tot 0,08 euro per aandeel.

De forse uitkering is het gevolg van de verkoop van het lng-platform Tango, een soort varende hervergassingsfabriek. Het platform woog jarenlang op de financiële positie van Exmar, maar daar kwam verandering in toen Exmar Tango kon verkopen aan he Italiaanse Eni. Die verkoop bracht 646 miljoen dollar op.

De gastankerrederij heeft ­ondertussen twee nieuwe tankers voor het vervoer van lpg of ­ammoniak besteld en daar ­komen nog bestellingen bij.