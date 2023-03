In de Brusselse Noordwijk protesteerden boze buurtbewoners dinsdag aan het politiekantoor waar twee weken geleden een jongeman stierf na een mesaanval. ‘Na covid zijn de problemen hier nog erger geworden.’

‘Of dit de druppel is? Ik ben mijn vriend verloren. Moet ik dat dan normaal vinden?’, zegt S.B. (30). Op 14 maart overleed een 26-jarige man na een steekpartij in de Weidestraat in Sint-Joost-ten-Node ...