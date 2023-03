Alibaba splitst in zessen

De Chinese e-commercereus Alibaba gaat zich opsplitsen in zes aparte bedrijven. Dat moet de waarde van het conglomeraat beter tot uiting brengen.

De jongste jaren klapte de waarde van Alibaba in elkaar nadat de Chinese overheid de grote internetbedrijven de wacht had aangezegd. Het begon met het beletten dat de betaaltak Alipay naar de beurs kon trekken. Alibaba hoopt de zes bedrijven via de splitsing meer kansen te geven om door te groeien en alsnog waarde te creëren voor de beleggers. Voor de Belgische aandeelhouder dreigt dat een koude douche te worden. Volgens de website van De Tijd beschouwt de Belgische fiscus een splitsing doorgaans als een dividend dat onderworpen is aan roerende voorheffing. De Belgische overheid legt een belasting van 30 procent op inkomsten uit dividenden op. Het probleem met Alibaba is dat er in de feiten geen sprake is van een uitkering. Voor veel beleggers dreigt de enige keuze te worden de aandelen te verkopen. Doordat de koers de jongste jaren flink gezakt is, belooft dat een verliespost te worden. De koers van Alibaba kende dinsdag wel een topdag, beleggers vonden de aankondiging van de splitsing goed nieuws. Ze zien er ook een bewijs in dat de Chinese overheid de internetbedrijven opnieuw iets meer speelruimte laat. Veelzeggend is dat stichter Jack Ma zich voor het eerst in jaren liet zien.