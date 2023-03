Coucke en Beaulieu vinden elkaar in padel

De padelspecialist Arenal, waarvan onder anderen Marc Coucke aandeelhouder is, en de textielgroep Beaulieu gaan samenwerken om padel verder te doen groeien in België en Nederland.

Beaulieu, dat onder meer actief is in kunstgras, zal nieuwe types van velden en garens ontwikkelen voor Arenal. Dat wil de komende jaren zijn netwerk van padelclubs flink uitbreiden.

Wereldwijd spelen ondertussen 18 miljoen mensen padel. In Spanje, Portugal en Zweden zijn er zelfs meer actieve padelspelers dan tennissers. In België en Nederland is het aantal aangelegde padelterreinen de afgelopen twee jaar bijna verdubbeld.

Arenal heeft momenteel zestig velden, verspreid over zeven locaties. Het is daarmee marktleider in België. Beaulieu en Arenal geven niet aan welke financiële afspraken zijn gemaakt met het oog op de verdere groei. Duidelijk is dat Beaulieu via Arenal een belangrijke referentie hoopt te kunnen uitspelen in het segment van het sportkunstgras.

Beaulieu slaagde er het afgelopen jaar niet in om zich in te kopen bij de tapijtgroep Lano. Het was een van de aandeelhouders van Beaulieu, Stefan Colle van Belgotex, die met Lano in zee ging.

‘Met Arenal beschikken we nu over een ideale partner om onze ambities waar te maken’, zegt Pol Deturck, de ceo van Beaulieu.