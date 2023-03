Nieuwe Europese wetgeving moet de angst wegnemen bij bestuurders van elektrische wagens dat ze over lange afstanden niet op tijd een laadpaal vinden.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het eens over de bouw van infrastructuur voor klimaatvriendelijke, niet-fossiele transportmiddelen. Het pakket past in Fit for 55, het plan ...