Minister Dermagne stelt sociaal bemiddelaar aan voor onrust bij Delhaize

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft een sociaal bemiddelaar gevraagd het dossier bij Delhaize in handen te nemen en vakbonden en directie bijeen te brengen voor overleg. Dat werd dinsdag vernomen op zijn kabinet.

De sociaal bemiddelaar werd aangesteld na de vaststelling dat het overleg niets opgeleverd had. Even voordien had ook Delhaize zelf om de aanstelling van een bemiddelaar gevraagd.

Delhaize kondigde enkele weken geleden aan dat het de 128 winkels in eigen beheer wil verzelfstandigen. Dinsdag vond een derde overlegvergadering plaats tussen directie en vakbonden, maar die liep opnieuw met een sisser af.

‘Vanmorgen vond de derde geplande overlegvergadering tussen directie en werknemersvertegenwoordigers plaats. Na de vergadering hebben we moeten vaststellen dat partijen er (opnieuw) niet in geslaagd zijn echt in dialoog te gaan over de aankondiging die de directie deed op 7 maart’, laat minister Dermagne weten via zijn kabinet.

‘Er is momenteel geen verder overleg gepland op lokaal niveau en op niveau van de onderneming over dit dossier. Ik heb dan ook gevraagd aan de sociaal bemiddelaar om het dossier in handen te nemen en de partijen bijeen te brengen voor overleg. Ik roep beide banken op tot een open en constructieve dialoog’, dixit Dermagne.

Het kabinet benadrukt nog dat de beslissing om een bemiddelaar te sturen, genomen werd na de vaststelling dat het overleg dinsdagvoormiddag mislukt is, en niet omdat Delhaize erom gevraagd had. Even voor de aankondiging van Dermagne had Delhaize zelf een persbericht uitgestuurd waarin het bedrijf aan de minister de aanstelling van een bemiddelaar vroeg.

