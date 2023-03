IOC is voorstander om Russen te laten deelnemen maar hakt nog geen knopen door

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) pleit ervoor atleten uit Rusland en Wit-Rusland opnieuw toe te laten tot internationale competities, onder neutrale vlag en ‘op individuele basis’, zolang ze de oorlog in Oekraïne niet actief hebben gesteund.

Het Uitvoerend Comité heeft evenwel nog geen beslissing genomen over de aanwezigheid van sporters uit beide landen op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Het IOC houdt zich het recht voor om daar ‘op een gepast moment’ knopen over door te hakken. Dat bevestigde voorzitter Thomas Bach dinsdag tijdens een persconferentie.

Onder meer Oekraïne, Polen en de Baltische staten hebben er al mee gedreigd de Spelen te boycotten als het IOC het licht op groen zet voor de Russen en Wit-Russen.

