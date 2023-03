Stef Bos zoekt het échte leven

Nu Stef Bos de zestig voorbij is, noemt hij zichzelf ‘een laatbloeier’. Maar misschien voelde hij zich altijd al wat ouder in het diepst van zijn gedachten? Op zijn nieuwe album zoekt hij nadrukkelijk naar licht. De songs groeiden in de covidperiode, die hem van streek bracht, en verwijzen ook naar de hedendaagse samenleving, waarin alles snel gaat en ‘fatsoen uit de mode is’. Misschien, zingt hij, zouden we beter wat meer van het pad afdwalen, er vaker het zwijgen toe doen en op tijd gaan dansen? Bitterlief klinkt bitterzoet: elf chansons die van achter de piano komen, en soms naar countryrock worden uitgewerkt, met een goeie, ruime schaar vakmensen en producer Jo Francken. ‘En wij vergeten soms te dromen’ heeft alles om een klassieker te worden, en ‘De weg’ spoort aan tot écht leven, zoals hij dat graag doet. Toch kabbelt het geheel soms wat te bedachtzaam, en treedt de zanger minder buiten de ­paden dan hij dat zelf aanbeveelt. Wel blijft hij altijd persoonlijk en warm.