Terwijl de gemiddelde staatsschuld in de eurozone daalt, gaat die in België in stijgende lijn. ‘Het is moeilijk om uit te leggen aan investeerders waarom wij afwijken.’

Vorige week trok de Nationale Bank in het parlement nog aan de alarmbel over de weg die onze begroting opgaat. Dinsdagochtend was het aan het Federaal Agentschap van de Schuld. Dat Agentschap beheert ...