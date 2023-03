39 doden bij brand migratiedetentiecentrum aan Mexicaans-Amerikaanse grens

In de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn maandagavond minstens 39 mensen omgekomen bij een brand in een detentiecentrum voor migranten. Dat meldde de Mexicaans overheid dinsdag.

Ciudad Juárez ligt in het noorden van Mexico en grenst direct aan de stad El Paso in de Amerikaanse staat Texas. De stad is een uitvalsbasis voor veel migranten zonder papieren die de VS proberen te bereiken én ook een wachtplaats voor mensen die asiel hebben aangevraagd in de VS, maar nog geen uitsluitsel kregen.

De brand brak kort na middernacht uit, nadat de autoriteiten ongeveer 70 migranten hadden aangehouden die zich op straat bevonden. De spanningen tussen autoriteiten en migranten liepen de laatste weken hoog op in Ciudad Juárez, berichtte persbureau AP.

Tientallen opvangcentra voor migranten en belangenorganisaties klaagden deze maand in een open brief over de criminalisering van migranten en asielzoekers in de stad. Ze beschuldigden de autoriteiten van buitensporig geweld bij het oppakken van migranten en klaagden dat de politie mensen op straat zonder aanleiding ondervroeg over hun immigratiestatus.

