Het gevoelsleven van bomen

1Trees: A global superpower

Canvas 21.20-22.15 uur

Bomen zijn veel meer dan een stam en takken met wat blaadjes aan. Misschien voelen ze ook wel pijn, hebben ze een geheugen, helpen ze elkaar. Deze documentaire zoomt in op de ‘superkrachten’ van bomen, om ze te begrijpen en in te schatten hoe ze een bondgenoot zijn in de strijd tegen de klimaatverandering.

2Rode Duivels tegen Duitsland

VTM 20.25-23.20 uur

De Rode Duivels namen vorige week een goede start onder de nieuwe bondscoach Tedesco, met ruime winst tegen Zweden. Toch zag Tedesco nog heel wat ruimte voor verbetering. Afwachten of daar in deze vriendschappelijke interland tegen de Duitse Mannschaft iets van te zien is.

3Kingdom of dreams

Canvas 22.50-23.40 uur

Hoe groeiden de rivalen Bernard Arnault (LVMH) en François Pinault (Kering) uit tot gangmakers van de Franse mode? Welke rol speelde Anna Wintour van Vogue in het pushen van nieuwe ontwerpers? Deze vierdelige docu schetst de turbulentie die de haute couture sinds de jaren 80 kenmerkt.

4Nope

Op Netflix

Jordan Peele (Get out, Us) waagt zich met Nope aan een sciencefictionfilm, die in deze krant vier sterrenkreeg. De film, over dreigende aliens, is verrassend, spannend en vooral heel entertainend.