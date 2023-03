De hoge energiekosten in België verplichten ons te investeren in het buitenland. Dat zegt de topman van de Belgische kartonproducent VPK, Pierre Macharis.

De laatste grote investering van de Belgische kartonmaker VPK in een nieuwe fabriek in België dateert van 1997. Topman Pierre Macharis zegt in een toelichting over de evolutie van de energieprijzen van ...