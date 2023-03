Alleen wie betaalt, mag stemmen op Twitter

Vanaf 15 april wordt het verschil tussen betalende en niet-betalende gebruikers van Twitter een pak groter. Tweets van gratis gebruikers zullen niet verschijnen in de ‘Voor jou’ tab, tenzij bij mensen die hen volgen. En wie niet betaalt mag ook niet meer meestemmen in Twitter-polls.

Beide maatregelen zijn maandagavond door Twitter-baas Elon Musk aangekondigd in een tweet. Musk stelt het voor als een maatregel tegen ‘zwermen van geavanceerde AI-bots’. Al is het toch afwachten of ze ook echt wordt doorgevoerd op de aangekondigde datum. Eerder dit jaar beloofde Musk dat betalende gebruikers zouden mogen delen in de reclame-inkomsten, maar daar is sindsdien niets meer over vernomen. Hij zou ook de broncode van het Twitter-algoritme publiek maken op 5 maart, maar deed dat (nog) niet. Deze week bleek wel dat de broncode van Twitter op het internet was gepubliceerd, maar dat lijkt eerder het werk te zijn van een boze ontslagen medewerker (zo zijn er nogal wat, Musk ontsloeg meer dan de helft van het personeel).

8 euro per maand

Dat Twitter-algoritme staat voortaan dus alleen nog ten dienste van betalende abonnees: hun tweets kunnen aan iedereen worden aanbevolen in de ‘Voor jou’-tab. Betaal je niet, dan zijn je tweets alleen te zien voor mensen die je al volgen. Deze nieuwe maatregel zal het dus heel moeilijk maken om nog volgers bij te winnen zonder 8 euro per maand te betalen voor een Twitter Blue-abonnement.

Voor die 8 euro krijg je verder ook nog onder meer: een blauw vinkje achter je naam, de mogelijkheid om tweets tot 4.000 tekens te schrijven en om je tweets na publicatie nog aan te passen. Wie in het verleden gratis een blauw vinkje kreeg, zoals celebrities en journalisten, zal dat op 1 april verliezen tenzij ze opteren voor Twitter Blue.

Dat je een Twitter Blue-abonnement nodig hebt om te mogen stemmen op Twitter polls, heeft een voorgeschiedenis. Vorig jaar heeft Elon Musk geregeld belangrijke beslissingen in verband met Twitter voorgelegd aan zijn volgers in zo’n poll. Maar toen hij het publiek vroeg, of hij zelf ontslag moest nemen als ceo van Twitter, werd hij in de poll weggestemd, zeer tot zijn ongenoegen.

