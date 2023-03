Het Amerikaanse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez heeft zich op Tiktok uitgesproken tegen een verbod op het Chinese sociale medium. Daarmee geeft ze als een van de weinige Amerikaanse parlementsleden tegenwind.

‘Dit is niet alleen mijn eerste Tiktok, maar het is meteen een filmpje over Tiktok’, zegt het Amerikaanse Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez op het Chinese sociale medium Tiktok. Met de video, die ondertussen al meer dan 3,7 miljoen keer bekeken werd, wil ze tegenwind geven aan de alsmaar sterker wordende vraag van het Congres en de regering-Biden om de Chinese app te bannen in de VS.

De Amerikaanse autoriteiten vrezen namelijk dat Peking via de applicatie Amerikaanse burgers bespioneert. ByteDance, het Chinese bedrijf achter Tiktok, zou door de Chinese overheid verplicht kunnen worden om zijn data te delen. ‘Maar dat is niet de kern van de zaak’, repliceert Ocasio-Cortez. ‘Grote sociale mediabedrijven kunnen een goudmijn aan persoonlijke gegevens opslaan zonder aan enige wetgeving te moeten voldoen. De Verenigde Staten zijn namelijk het enige ontwikkelde land dat geen significante gegevensbeschermingswetten heeft.’ Terwijl ze de zinnen uitspreekt, verschijnt onder andere een krantenkop over het Cambridge Analytica-schandaal van Meta in beeld.

De 33-jarige Ocasio-Cortez is een van de weinige Amerikaanse parlementsleden die zich uitspreekt tegen een verbod op Tiktok. Ze vergezelt daarmee onder andere het progressieve Democratische parlementslid Jamaal Bowman die ook andere sociale mediaplatformen – zoals Facebook – wil reguleren.

Afgelopen donderdag werd Shou Zi Chew, ceo van Tiktok, nog door het Amerikaanse Congres gehoord. In een poging om tegemoet te komen aan de Amerikaanse zorgen beloofde hij onder andere de gegevens van Amerikaanse gebruikers binnen de VS te houden. Toch lijken de autoriteiten door te zetten met het verbod. ‘Het Huis zal doorgaan met wetgeving om Amerikanen te beschermen tegen de technologische tentakels van de Chinese communistische partij’, schreef Kevin McCarthy, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zondag op Twitter.

