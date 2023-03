De Roma en De Wever spreken elkaar tegen over afgelaste ‘Queer Iftar’

De Antwerpse politie vond geen bewijzen van bedreigingen tegenover deelnemers en organisatoren van de geannuleerde ‘Queer Iftar’ in De Roma. Dat zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) tijdens de gemeenteraad. ‘Flagrante leugens’, reageert de directie van De Roma. ‘We willen niet meespelen met zijn politieke spel.’

Vorige week beslisten De Roma en organisator Merhaba om een iftar voor de lgbtqia+-gemeenschap af te gelasten om veiligheidsredenen. Het was de bedoeling dat queer moslims op 31 maart in concertzaal De Roma in Borgerhout samenkwam voor een iftar. Dat is de maaltijd die moslims tijdens de vastenmaand ramadan na zonsondergang eten.

De Roma en Merhaba annuleerden de iftar omdat er ‘een negatieve dynamiek’ was ontstaan na agressieve reacties op het evenement.

Op de gemeenteraad maandag noemde De Wever het ‘een merkwaardige zaak’. Een onderzoek van de politie leverde niets op volgens de burgemeester. ‘Wij vinden niets, helemaal niets. Niets dat wijst op een bedreiging, niets dat wijst op intimidatie. We vinden enkele negatieve commentaren, maar die behoren wat mij betreft onder de vrijheid van meningsuiting,’ zei De Wever. ‘Ook al ben ik het persoonlijk grondig oneens met mensen die bedenkingen hebben bij een iftar voor mensen met een bepaalde seksuele geaardheid, hebben zij recht op een andere mening. Maar bedreigingen vanuit religieuze hoek, bedreigingen vanuit xenofobe hoek: we hebben ze niet gevonden.’

Foto: Patrick De Roo

‘Geen openheid’

Volgens De Wever weigeren Merhaba en De Roma ook om te zeggen welke bedreigingen ze hebben gekregen en hoe ze die ontvangen hebben. ‘De politie heeft heel sterk aangedrongen op openheid. Tot op heden wachten we daarop’, zei De Wever. ‘Spreken over fysieke bedreigingen maar die dan niet concreet maken tegenover de politie, is nogal kras. Want intussen was de hele samenleving gemobiliseerd, was er een maatschappelijk debat ontstaan en is de moslimgemeenschap in een bepaald daglicht gesteld.’

De Wever gaf aan bijzonder geërgerd te zijn over de manier waarop Merhaba en De Roma met de kwestie omgaan. ‘Er is op geen enkel moment aan de politie gevraagd om maatregelen te nemen om dit evenement in een veilige omgeving te laten doorgaan. Als men ons die vraag had gesteld, waren we daar zeer graag op ingegaan.’

‘Gebrek aan empathie’

‘Flagrante leugens’, zegt Daniëlle Dierckx, directeur van De Roma over de uitspraken van De Wever. ‘Ik ben heel erg teleurgesteld in zijn uitspraken. We hadden ernstige aanwijzingen dat we geen veilige plek konden garanderen voor mensen die dat nodig hebben. Zijn gebrek aan empathie en vertrouwen in onze afwegingen voor de annulatie is pijnlijk. We organiseren al jaren initiatieven met de lgbtqi+-gemeenschap. In samenspraak met de doelgroep en de politie hebben we, tegen onze zin, de iftar geannuleerd.’

Dierckx weerlegt dat De Roma niet zou meewerken aan het onderzoek. ‘Ook dat is een leugen: we hebben zelf het eerste contact gelegd met de politie en hebben op meerdere momenten contact gehad met hen, net omdat veiligheid ons na aan het hart ligt. Ik wil niet ingaan op de aard van de bedreigingen, maar we hebben die op verschillende manieren ontvangen. Twee weken voor het evenement werd de sfeer te grimmig om nog door te gaan met de iftar.’

Dierckx heeft nog geen contact gehad met De Wever, maar geeft aan dat ze ‘een open dialoog’ wil met het stadsbestuur. ‘Maar we willen niet meespelen met zijn politieke spel. En onze programmatie zullen we zoals altijd in alle onafhankelijkheid blijven plannen.’

