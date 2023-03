Acht personen opgepakt die mogelijk aanslag planden in België

De federale gerechtelijke politie heeft bij meerdere huiszoekingen acht personen opgepakt. Zeker vijf van hen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat meldt het federaal parket in een persbericht.

In twee terreuronderzoeken zijn in totaal acht huiszoekingen uitgevoerd. Bij vijf huiszoekingen in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jans-Molenbeek en Eupen werden vijf personen opgepakt. ‘Minstens twee van de betrokkenen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben genomen om een terroristische aanslag te plegen in België’, meldt het federaal parket. ‘Het doelwit van de aanslag was nog niet bepaald.’

Die huiszoekingen werden uitgevoerd op vraag van de onderzoeksrechter van Antwerpen.

In een ander dossier van het federaal parket heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel, op vraag van een onderzoeksrechter van Brussel, drie huiszoekingen uitgevoerd in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. Daarbij werden drie personen opgepakt die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag in België.

‘Er zijn links tussen beide dossiers maar het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre beide groepen met elkaar verweven waren’, klinkt het bij het parket.