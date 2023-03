Een vrouw die de schietpartij in Highland Park in 2022 overleefde, heeft enkele journalisten tijdens hun liveverslaggeving over de recente schietpartij in Nashville onderbroken. Ze kwam voor de camera’s staan en maakte indruk met haar vurige pleidooi: ‘Hoe kan dit blijven gebeuren? Hoe blijven onze kinderen sterven? Waarom laten we hen in de steek?’